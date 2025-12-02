Главные новости к вечеру 2 декабря 2025 года

Президент России Владимир Путин после пленарного заседания инвестиционного форума ответил на вопросы журналистов. Он отметил, что Россия не собирается воевать с ЕС, но «готова прямо сейчас», если «Европа вдруг захочет воевать и начнет». Президент подчеркнул, что Россия может предпринять меры в ответ на атаки на танкеры, самая радикальная из них — «отрезать Украину» от Черного моря. А также пригласил иностранных журналистов посетить Покровск и Купянск, чтобы «убедиться в том, что там происходит».