Главные новости к вечеру 2 декабря 2025 года

Путин встретился с Уиткоффом и Кушнером в Кремле
Президент России Владимир Путин начал встречу с прибывшими в Москву американскими переговорщиками: спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером — зятем американского лидера Дональда Трампа.
Путин: РФ может «отрезать Украину от моря», если Киев продолжит пиратство
Президент России Владимир Путин после пленарного заседания инвестиционного форума ответил на вопросы журналистов. Он отметил, что Россия не собирается воевать с ЕС, но «готова прямо сейчас», если «Европа вдруг захочет воевать и начнет». Президент подчеркнул, что Россия может предпринять меры в ответ на атаки на танкеры, самая радикальная из них — «отрезать Украину» от Черного моря. А также пригласил иностранных журналистов посетить Покровск и Купянск, чтобы «убедиться в том, что там происходит».
Экс-главу евродипломатии Могерини задержали в Бельгии
Бывший верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и действующий ректор элитной академии по подготовке чиновников (Колледж Европы) Федерика Могерини задержана бельгийской полицией в рамках расследования по обвинению в коррупции в дипслужбе Евросоюза. Ранее Еврокомиссия и Европейская прокуратура подтвердили информацию о проведении обысков в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в ряде частных домов, в ходе которых «были задержаны три человека».
Турция отреагировала на атаки танкеров в Черном море
Турция выразила Украине решительный протест в связи с атаками на гражданские суда в Черном море. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности в исключительной экономической зоне страны неприемлемы. МИД Турции выразил обеспокоенность, отметив, что атаки ставят под угрозу жизни, судоходство и окружающую среду.
ВС РФ освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье
Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Также ВС РФ освободили города Волчанск в Харьковской области и Красноармейск в ДНР.