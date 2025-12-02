Ричмонд
Пенсионеры смогут получить свидетельство на «Госуслугах», заявил Григоренко

Григоренко: пенсионеры смогут получить электронное свидетельство на «Госуслугах».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пенсионеры в России теперь могут получить электронное свидетельство через «жизненную ситуацию» на «Госуслугах», с его помощью можно подтвердить статус, получить льготы и скидки, например, в аптеках и музеях, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«В рамках жизненной ситуации “Выход на пенсию” на портале “Госуслуг” появилась возможность оформить электронное свидетельство пенсионера. Цифровой документ можно использовать для подтверждения статуса пенсионера, получения льгот и скидок, например, в аптеках и музеях», — сообщили там.

Отмечается, что сервис дополнил функционал жизненной ситуации «Выход на пенсию», которой с момента запуска в 2024 году уже воспользовались более 500 тысяч граждан по всей стране.

«Сегодня люди старшего возраста активно пользуются онлайн-сервисами и имеют навыки работы в цифровой среде. Для их комфорта и экономии времени в 2024 году мы запустили на “Госуслугах” жизненную ситуацию, которая позволяет в несколько кликов подать заявление на оформление пенсии, рассчитать размер выплат и выбрать способ доставки. Теперь функционал ЖС расширен и позволяет оформить электронное свидетельство», — сказал Григоренко. Его слова приводятся аппаратом.

Каталог «жизненных ситуаций» на «Госуслугах» включает более 40 федеральных жизненных ситуаций. До конца 2025 года их количество вырастет до 70.

