«Абваранки — в Сморгони, огурцы с медом — под Столбцами». Карта с уникальными блюдами белорусской кухни появилась в Беларуси

В Беларуси появилась туристическая карта с локациями и уникальными блюдами белорусской национальной кухни. Карту «Кулинарное наследие Беларуси» выпустили на предприятии «Белкартография».
Отмечается, что новая карта идеально подходит для гастрономических путешествий по Беларуси.
На карте собрали традиционные блюда белорусской кухни и локации, где их можно попробовать. Также отмечены региональные кулинарные особенности, есть описания традиций приготовления определенных блюд, а также — список гастрономических фестивалей, которые проходят в Беларуси.
Создатели карты уверены, что она будет интересна как жителям страны, так и туристам, так как позволяет узнать о местных рецептах и особенностях.
Карта «Кулинарное наследие Беларуси» появилась в продаже. Фото: «Белкартография».
Отмечены и «вкусные» локации в Беларуси. Например, попробовать уникальные абваранки можно в Сморгони, а огурцы с медом — под Столбцами. Есть на карте и другие аутентичные блюда: жареные вьюны, панцак с грибами, кулеш, чачоха, копченый чеснок, верещака и другие.
Купить карту можно в фирменном магазине предприятия в Минске (улица Машерова, 17/2−1), интернет-магазине и в книжной торговой сети Беларуси. На сайте она стоит 14 рублей 82 копейки.
Напомним, декабрь в Беларуси объявлен месяцем гастрономического туризма. По всей стране проходят мероприятия и акции с дегустациями, мастер-классамив, посещение объектов общепита, гастрономических мероприятий и т.д.
Мы рассказывали, как проходили бесплатные экскурсии, дегустации, дни открытых дверей и скидки на объектах туризма по всей Беларуси: «Экскурсии в Несвиже, дегустации на “Слодыче” и “Бабушкиной крынке”, дни открытых дверей в дом-музее Марка Шагала и в Коссовском дворце».
А сейчас музеи Беларуси объявили дни бесплатного посещения с 3 по 7 декабря.
