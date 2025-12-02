Ричмонд
В Свердловской области обновили участок дороги Нижняя Салда — Алапаевск

Там уложили водопропускные трубы и установили барьерное ограждение.

Участок автодороги Нижняя Салда — Алапаевск в Свердловской области ввели в эксплуатацию после ремонта, выполненного по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своих социальных сетях.

«Завершен капитальный ремонт первого участка автодороги Нижняя Салда — Алапаевск. На шести километрах трассы от Нижней Салды до деревни Акинфиево дорожники обустроили новое дорожное полотно. Этот объект — один из самых протяженных в 2025 году, который ремонтировали по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”. Работы продолжаются. Второй участок — с 6-го по 15-й километр — отремонтируем и сдадим в 2026 году», — добавил Денис Паслер.

Строители обновили дорожное полотно, уложили водопропускные трубы и лотки, установили барьерное ограждение, сигнальные столбики и 63 дорожных знака. Также на всем участке нанесли дорожную разметку.

Трасса Нижняя Салда — Алапаевск связывает северо-восток области с тагильско-салдинским промышленным узлом и занимает особое место в сети опорных дорог региона. Всего в этом дорожном сезоне в Свердловской области привели в порядок более 440 км трасс, из них 285 км дорог отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.