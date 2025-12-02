В Свердловской области обновили участок дороги Нижняя Салда — Алапаевск

«Завершен капитальный ремонт первого участка автодороги Нижняя Салда — Алапаевск. На шести километрах трассы от Нижней Салды до деревни Акинфиево дорожники обустроили новое дорожное полотно. Этот объект — один из самых протяженных в 2025 году, который ремонтировали по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”. Работы продолжаются. Второй участок — с 6-го по 15-й километр — отремонтируем и сдадим в 2026 году», — добавил Денис Паслер.