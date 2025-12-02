Команда Пермского края получила награды на «Российской студенческой весне»

В этом году фестиваль объединил более 2 тыс. студентов из 82 регионов страны. Пермский край представила делегация из 36 студентов и выпускников семи вузов региона, а также семи специалистов режиссерско-постановочной группы. Он был посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программу мероприятия вошли десять творческих направлений, а работы оценивали более 50 экспертов в области искусства и культуры.