Команда Пермского края получила награды на «Российской студенческой весне»

Участники из Пермского края завоевали 16 наград на финальном этапе XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Он прошел в Казани с 25 по 29 ноября в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном агентстве по делам молодежи.
В этом году фестиваль объединил более 2 тыс. студентов из 82 регионов страны. Пермский край представила делегация из 36 студентов и выпускников семи вузов региона, а также семи специалистов режиссерско-постановочной группы. Он был посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программу мероприятия вошли десять творческих направлений, а работы оценивали более 50 экспертов в области искусства и культуры.
По итогам конкурсной программы студенты Пермского края завоевали 16 наград в номинациях «Мода», «Инструментальное искусство», «Театр», «Танцевальное направление», «Оригинальный жанр», «Медиа», «Вокальное направление» и «Региональная программа». Результат стал одним из наиболее значимых для региона за последние годы и подтвердил высокий уровень творческой подготовки студенческих коллективов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.