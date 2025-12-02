В Уфе одобрили проект нового термального парка

В Уфе появится термальный парк. Инвестиционный проект получил статус приоритетного. Инициатором строительства выступает компания «Городские парильни Башкортостана», которая планирует вложить в создание комплекса около двух миллиардов рублей. Проект был представлен Главе республики и одобрен на специальном «Инвестчасе».
Генеральный директор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов рассказал, что по замыслу проект предполагает возведение объекта площадью 10 тысяч квадратных метров, рассчитанного на 700 гостей одновременно. В состав парка войдут термальный комплекс, несколько бассейнов с зонами отдыха и ресторан. Предполагается, что он станет новой популярной точкой отдыха для уфимцев и гостей города, позволяя комфортно провести время, не уезжая за пределы столицы.
Инвестор имеет опыт реализации подобных проектов в Тюмени и Сургуте. Для строительства в Уфе специалисты Корпорации развития совместно с профильными министерствами и администрацией города уже проанализировали несколько возможных площадок, оценили их соответствие требованиям и проработали вопрос выделения земельного участка в аренду без проведения торгов.
Кроме того, специалисты согласовали техническую возможность подключения будущего комплекса к инженерным сетям и подготовили необходимый пакет документов для включения инициативы в перечень приоритетных инвестиционных проектов республики.
Как напомнили в правительстве, включение в этот перечень дает инвестору право на получение налоговых льгот и других форм государственной поддержки.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.