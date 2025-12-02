В Уфе одобрили проект нового термального парка

Генеральный директор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов рассказал, что по замыслу проект предполагает возведение объекта площадью 10 тысяч квадратных метров, рассчитанного на 700 гостей одновременно. В состав парка войдут термальный комплекс, несколько бассейнов с зонами отдыха и ресторан. Предполагается, что он станет новой популярной точкой отдыха для уфимцев и гостей города, позволяя комфортно провести время, не уезжая за пределы столицы.