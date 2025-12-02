У них своя столица — и не одна: как ищут новые точки притяжения молодежи

В России формируется новая география, которая связана с возможностями для молодежи. Местом притяжения талантов, идей и проектов может стать любой город страны, доказавший свою энергию и перспективу. И тех, кто оказался наиболее успешным на этот раз, назовут 20 декабря в Москве на церемонии Всероссийской премии «Время молодых», которая пройдет при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Здесь собраны лучшие молодежные события, НКО, медийные проекты и форумы. Кульминацией вечера станет объявление новых молодежных столиц России.
В нашем эксклюзивном интервью руководитель Росмолодежи Григорий Гуров рассказал, почему городов-победителей будет сразу два, как каждый из нас может повлиять на выбор и что на самом деле дает городам участие в конкурсе.
— Григорий Александрович, что будет совершенно новым в конкурсе «Молодежная столица — 2026» и в целом в премии «Время молодых»?
— Мы впервые запустили номинацию для небольших городов — «Город молодежи». Она появилась, потому что у городов с меньшим населением шансы не равны с мегаполисами. Также впервые народным голосованием выберут победителя номинации «Лидер молодых». В ней участвуют главы муниципалитетов, которые создают возможности для молодежи на местах.
— Раз номинации для городов две, значит, будет два города в статусе столицы? Кто уже вышел в финал?
— В 2026 году будут две столицы молодежи. Среди крупных городов в финал вышли Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск. В номинации «Город молодежи» — Выкса, Елец, Новый Уренгой, Норильск, Старая Русса и поселок городского типа Шерегеш. Победитель в каждой номинации будет только один.
— Что именно дает победа обладателю звания «Молодежная столица России»?
— В течение 2026 года в городе-победителе пройдут самые крупные молодежные события, новые программы и проекты. Город получит методическую, информационную и экспертную поддержку партнеров. А в День молодежи станет главной площадкой празднования в стране.
Молодежь — наш главный приоритет. Это люди, которые дают региону энергию и идеи. Если создать интересную среду и показать возможности, они остаются, строят карьеру и двигают город вперед. Поэтому победа — не просто статус, но и шанс привлечь молодежь со всей России.
— Где можно найти конкурс и проголосовать во всех трех номинациях?
— Голосование проходит с 1 по 19 декабря 2025 года. За победителей номинаций «Молодежная столица России» и «Город молодежи» — на «Госуслугах». А чтобы отдать голос в номинации «Лидер молодых», нужно авторизоваться в приложении МАХ.
Результаты объявим в Москве на торжественной церемонии премии «Время молодых» 20 декабря.
— А кто решает, какой город станет молодежной столицей?
— Голосовать за молодежную столицу могут все вне зависимости от возраста. Статус «молодежная столица» — инвестиция не только для самой молодежи, но и всего города и региона в целом.
Единственное исключение — нельзя голосовать за кандидата из своего региона. Во-первых, это сокращает риск накрутки голосов, а во-вторых, таким образом мы предлагаем пользователям посмотреть на другие регионы.
— Прошлые столицы — Нижний Новгород, Москва, Владивосток, Пермь, Омск. Можно ли уже оценить конкретный эффект, который статус дал этим городам? Есть ли результаты, кроме медийного внимания?
— За год в городе, который носит статус «Молодежной столицы России», происходят заметные изменения. Расширяется инфраструктура: открываются новые пространства для молодежи и увеличивается финансирование. Результаты — не только медийность. Это и возможность организовывать всероссийские проекты в городе-победителе, такие как День молодежи, привлечь к нему внимание жителей и гостей нашей страны.
— Финалисты проходят через инспекционные выезды в формате онлайн-шоу. Что это за формат — больше презентация для жюри или уже настоящее шоу для всей молодежи страны?
— Онлайн-шоу — это возможность показать и рассказать о своем городе так, чтобы каждый житель страны захотел приехать именно к вам. Такой формат уже стал традиционным, поэтому можно смело говорить, что это настоящее шоу, которое мы запускаем в конце года для молодежи.
Этот год экспериментальный, мы пробуем новые форматы, поэтому в концепции онлайн-шоу у нас представлены два: короткие ролики о малых городах в VK-клипах, где за 3 минуты рассказывают, почему именно они должны стать «Городом молодежи». Второй формат — полноценные выпуски, в которых стендап-артисты, молодые комики из городов-кандидатов выступили в качестве ведущих и развеяли главные стереотипы о них.
— Статус молодежной столицы присуждается на год. А что остается городу и региону после? Какие механизмы долгосрочной поддержки вы создаете?
— Мы поддерживаем города не только в год их победы, но и после — через методическую помощь, экспертные консультации, обмен практиками, обучение команд и усиление местных проектов.
— Планируется ли увеличивать объем поддержки для города-победителя? И в какой форме ее будут оказывать в 2026 году?
— С каждым годом мы совершенствуем форматы поддержки городов-победителей и планируем сохранять эту тенденцию.
В 2026 году в городах-победителях пройдет более 50 крупных событий, организацию которых на постоянной основе сопровождают Росмолодежь и наши партнеры. Это не только экспертная поддержка, но и софинансирование проектов.
Ежегодно мы смотрим на результаты проделанной работы, учитываем, что в будущем можем улучшить и в чем необходимо усилить поддержку.
Нацпроект «Молодежь и дети» помогает молодым людям раскрывать свои способности. С его помощью по всей стране строят современные школы, педагоги учатся новым методикам работы, студенты занимаются в комфортных кампусах с современным оборудованием, вузы участвуют в специальных программах развития, а еще проводятся различные грантовые конкурсы и форумы для обмена опытом. Такой подход создает условия, где каждый ребенок, подросток или студент может найти свое призвание и реализовать мечты.