У них своя столица — и не одна: как ищут новые точки притяжения молодежи

В России формируется новая география, которая связана с возможностями для молодежи. Местом притяжения талантов, идей и проектов может стать любой город страны, доказавший свою энергию и перспективу. И тех, кто оказался наиболее успешным на этот раз, назовут 20 декабря в Москве на церемонии Всероссийской премии «Время молодых», которая пройдет при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Здесь собраны лучшие молодежные события, НКО, медийные проекты и форумы. Кульминацией вечера станет объявление новых молодежных столиц России.