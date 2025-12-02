Белорусские лыжный союз выиграл дело против FIS, чтобы выступить на Олимпиаде

Там напомнили, что 11 ноября 2025 года Белорусским лыжным союзом было подана апелляция на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). То решение от 21 октября 2025 года касалось недопуска белорусских спортсменов к участию в соревнованиях FIS и отбору к Олимпиаде-2026 в Италии.