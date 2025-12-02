Ричмонд
Белорусские лыжный союз выиграл дело против FIS, чтобы выступить на Олимпиаде

Белорусские спортсмены из лыжных видов спорта получили шанс на Олимпиаду.

Источник: Комсомольская правда

2 декабря CAS (Спортивный арбитражный суд) вынес решение, которое открывает белорусским лыжникам дорогу к Олимпиаде-2026 в Италии, сообщили в НОК.

Там напомнили, что 11 ноября 2025 года Белорусским лыжным союзом было подана апелляция на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). То решение от 21 октября 2025 года касалось недопуска белорусских спортсменов к участию в соревнованиях FIS и отбору к Олимпиаде-2026 в Италии.

После рассмотрения апелляции CAS вынес решение об отмене постановления FIS, потому что оно запрещает выступать на соревнованиях и отборе на Олимпиаду белорусским спортсменам, которые соответствуют критериям МОК для нейтральных спортсменов (AIN).

А это значит, что белорусские спортсмены-лыжники, должны быть допущены к участию в квалификационных турнирах на Олимпийские игры 2026 года. Речь идет и о фристайлистах, которые регулярно завоевывают медали Олимпиад.

