Проекты Иркутской области получили награды премии Russian Event Awards

Итоги подвели 26−28 ноября в Нижнем Новгороде. Обладателем Гран-при премии в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью от 100 тысяч до 1 миллиона человек» стал Большой гастрономический фестиваль «Сытый бабр». За два дня работы он собрал более 60 тыс. участников на своей площадке. Отметим, что в прошлом году гастрофестиваль занял третье место в конкурсе. В номинации «Лучшее этнокультурное событие» призером стал фестиваль «Ердынские игры — игры народов Евразии».