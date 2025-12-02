Проекты Иркутской области получили награды премии Russian Event Awards

Событийные мероприятия Иркутской области, проведенные при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», получили награды Международной премии Russian Event Awards. Об этом сообщили в региональном агентстве по туризму.
Итоги подвели 26−28 ноября в Нижнем Новгороде. Обладателем Гран-при премии в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью от 100 тысяч до 1 миллиона человек» стал Большой гастрономический фестиваль «Сытый бабр». За два дня работы он собрал более 60 тыс. участников на своей площадке. Отметим, что в прошлом году гастрофестиваль занял третье место в конкурсе. В номинации «Лучшее этнокультурное событие» призером стал фестиваль «Ердынские игры — игры народов Евразии».
«В 2025 году на территории региона проведено более 150 крупных туристически привлекательных мероприятий, которые достойны внимания не только жителей Приангарья, но и путешественника, которому мы рекомендуем целенаправленно планировать путешествия к нам в даты их проведения», — отметила руководитель регионального агентства по туризму Евгения Найденова.
Всего в этом году на соискание премии было подано более 450 проектов со всей страны, а также из Республики Беларусь и Южной Осетии. Финалистами стали 342 событийных мероприятия, которые в очном формате представили свои достижения. Ключевыми критериями оценки стали оригинальность и концептуальность события, уровень организации и вклад в развитие региона.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.