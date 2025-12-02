В Волгодонске открылась уникальная фотовыставка

Накануне Дня неизвестного солдата, традиционно отмечаемого 3 декабря, в административном здании Ростовской АЭС открылась выставка фотографий «Война глазами поисковиков». Выставочная экспозиция приурочена к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и рассказывает о подвигах героев, погибших за свободу и независимость Родины.
Фотографическая выставка представляет собой итог многолетнего труда поискового движения, организованного работниками концерна «Росэнергоатом». Уже почти двадцать лет энтузиасты ведут поиски останков солдат, погибших за нашу страну, принимают активное участие в акциях «Вахта памяти», проводят воспитательные занятия для молодого поколения, стремясь сохранить память о героическом прошлом и укрепить чувство патриотизма. Сейчас число членов движения превышает 200 человек.
Одним из наиболее активных подразделений движения выступает поисковый отряд «Родник» Ростовской атомной станции, созданный в 2008 году молодыми краеведами и сотрудниками АЭС. За прошедшие годы члены отряда обнаружили и установили личности многих советских воинов, вернули имена исчезнувшим бойцам и организовали памятные встречи с их родственниками.
— Каждый раз, выезжая в экспедицию, мы чувствуем не только ответственность, но и гордость. Это наш долг перед историей — найти и вернуть имена тех, кто отдал жизнь за наше мирное небо. Поисковая работа позволяет познать глубже историю страны, почувствовать связь поколений. Когда находишь медальон или личную вещь, невозможно оставаться равнодушным, — отметил заместитель командира поискового отряда «Родник», ведущий инженер службы безопасности атомной станции Дмитрий Смаженко.
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовская АЭС.
Поисковый отряд «Родник» регулярно участвовал в мероприятиях «Вахта памяти», проводимых концерном, отправляясь на поля сражений времен Великой Отечественной войны. Так, благодаря усилиям членов «Родника», в 2025 году в Тверской области обнаружены останки 55 бойцов Красной армии, что вызвало большой резонанс в среде военных историков. Осенью текущего года очередная акция «Вахта памяти» прошла в Шолоховском районе Ростовской области, где волонтеры нашли ранее неизвестное братское захоронение.
— Эта выставка — не только событие культурного характера. Это результат деятельности наших сотрудников и показатель нашей корпоративной социальной ответственности. Поисковое движение — это не просто общность людей, а мощная сила, связывающая прошлое и настоящее, дающая возможность почтить память каждого героя Великой Отечественной войны, — отметила исполняющая обязанности заместителя директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Светлана Цыба.