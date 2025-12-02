В Волгодонске открылась уникальная фотовыставка

— Каждый раз, выезжая в экспедицию, мы чувствуем не только ответственность, но и гордость. Это наш долг перед историей — найти и вернуть имена тех, кто отдал жизнь за наше мирное небо. Поисковая работа позволяет познать глубже историю страны, почувствовать связь поколений. Когда находишь медальон или личную вещь, невозможно оставаться равнодушным, — отметил заместитель командира поискового отряда «Родник», ведущий инженер службы безопасности атомной станции Дмитрий Смаженко.