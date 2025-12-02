Ричмонд
Ростовские пограничники предупреждают об изменениях правил выезда для детей

Ростовчанам при поездке в Абхазию придется оформлять загранпаспорт детям до 14 лет.

Источник: Комсомольская правда

При выезде в Абхазию, Беларусь и другие страны ростовчанам придется оформить загранпаспорт детям до 14 лет. Об этом жителей Ростовской области информируют в пограничном управлении ФСБ по региону.

Сейчас дети могут посещать пять стран по свидетельству о рождении. Это Абхазия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия.

— Но с 20 января 2026 года правила ужесточатся. Основанием для поездок станет только загранпаспорт. Изменения связаны с новым федеральным законом, — предупреждают в ПУ ФСБ по Ростовской области.

Важное уточнение: дети, которые пересекли границу до этой даты, смогут вернуться домой по старому документу.

С 14 лет подростки получают право выезжать по обычному российскому паспорту. Список государств для таких поездок остается прежним.

