Для бизнесменов Тюменской области проведут вебинар по маркировке товаров

К участию приглашают предпринимателей, самозанятых и граждан, желающих вести бизнес. На мероприятии обсудят, что такое маркировка рекламы, кто и когда платит сбор за интернет-рекламу и другие вопросы. Спикером выступит эксперт головного штаба Федеральной ассоциации бухгалтеров-аутсорсеров «Платинум», бухгалтер и экономист с опытом работы более 20 лет Наталья Демина.