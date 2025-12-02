Ричмонд
Для бизнесменов Тюменской области проведут вебинар по маркировке товаров

Спикером выступит бухгалтер и экономист с опытом работы более 20 лет.

Центр «Мой бизнес» Тюменской области организует вебинар «Реклама по закону: ваш гид по маркировке» в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном инвестиционном агентстве.

К участию приглашают предпринимателей, самозанятых и граждан, желающих вести бизнес. На мероприятии обсудят, что такое маркировка рекламы, кто и когда платит сбор за интернет-рекламу и другие вопросы. Спикером выступит эксперт головного штаба Федеральной ассоциации бухгалтеров-аутсорсеров «Платинум», бухгалтер и экономист с опытом работы более 20 лет Наталья Демина.

Участие в вебинаре бесплатное, но заранее нужно зарегистрироваться по ссылке. Напомним, консультации по мерам государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых можно получить в центре «Мой бизнес» Тюменской области по телефону +7 (345) 249−99−44, доб.105.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.