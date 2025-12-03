«Студенты не отличились желанием прививаться»: готов ли Татарстан к наступлению гриппа?

Важное значение имеет вакцинация тех, кто входит в группы риска, — это те, кто наиболее подвержен тяжелому течению ОРВИ и осложнениям. Рекомендуемый уровень охвата вакцинацией для них должен быть не менее 75%. На сегодня норматив не достигнут среди тех, кто старше 60 лет, тех, у кого есть хронические заболевания, и среди студентов.