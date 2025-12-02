Ричмонд
В Киришах Ленинградской области благоустроили территорию у реки Волхов

Там появились зоны отдыха вдоль берега и новые пешеходные дорожки.

Территорию у реки Волхов благоустроили в городе Кириши Ленинградской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.

На территории сделали пешеходные дорожки, установили скамейки, качели и спортивную площадку, а также обустроили зоны отдыха вдоль берега. Новое современное пространство уже оценили местные жители. Они отмечают, что набережная теперь выглядит особенно живописно.

Напомним, ранее также в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Выборге открыли Петровскую набережную. Новое общественное пространство образовало единый пешеходный маршрут со Смоляным мысом, откуда открываются живописные виды на Выборгский замок и Старый город.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.