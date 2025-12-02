На улице Ларина в Ростове вместо аварийных деревьев высадят молодые саженцы

На улице Ларина в Ростове-на-Дону после уборки аварийных деревьев запланировали высадку молодых саженцев. Компенсационное озеленение должны выполнить в следующем году. Об этом рассказали в городской администрации.
На данный момент специалисты ведут плановый снос и санитарную обрезку деревьев. В частности, обращают внимание на стволы, растущие под опасным уклоном. Работы будут вести до пятницы.
По информации УЖКХ Октябрьского района города, к сносу аварийных деревьев приступили после согласования с комитетом по охране окружающей среды. Данные меры направлены на обеспечение безопасности жителей, а также предотвращение падения зеленых насаждений.
