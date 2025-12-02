Ричмонд
+2°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал указ о переселении в Россию талантливых иностранцев

Путин подписал указ о поддержке переселения в Россию талантливых иностранцев.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке переселения в Россию иностранцев, имеющих достижения в научной, производственной, спортивной, культурной сферах.

Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«О поддержке переселения в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, представляющих интерес для Российской Федерации, и об особенностях их правового положения в Российской Федерации», — говорится в документе.