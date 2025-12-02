Путин подписал указ о переселении в Россию талантливых иностранцев

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке переселения в Россию иностранцев, имеющих достижения в научной, производственной, спортивной, культурной сферах.
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«О поддержке переселения в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, представляющих интерес для Российской Федерации, и об особенностях их правового положения в Российской Федерации», — говорится в документе.