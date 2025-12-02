Загадочная смерть в Кишиневе: В автомобиле на парковке найден умерший таксист — по предварительной версии он покончил с собой

В автомобиле на парковке одного из торговых центров Кишинева обнаружено тело мужчины. Как сообщают источники PulsMedia.MD, погибший был обнаружен на парковке торгового центра на Чеканах.
По данным источников, 59-летний мужчина работал таксистом. По предварительной информации, он покончил с собой с помощью шланга и выхлопных газов служебного автомобиля.
Обстоятельства загадочной смерти выясняются.
