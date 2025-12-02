Проекты Ульяновской области получили награды премии Russian Event Awards

Финал премии прошел 26−28 ноября в Нижнем Новгороде, региональные проекты получили сразу несколько наград. Ралли-рейд «Холмы России» победил в номинации «Лучшее событие в области автотуризма», городской фестиваль ЗОЖ «В потоке жизни» и эндуро-фестиваль «Ветер Победы» получили награды в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта». Экопарк «Шишкин» занял третье место в направлении «Лучший парк — центр туризма города», а литературный фестиваль «33» получил специальный диплом в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства». Каждое из этих событий — работа команд, которые создают новые маршруты, формируют туристическую привлекательность региона и развивают культурную и спортивную среду.