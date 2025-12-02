Мэр Уфы рассказал, когда в городе может появиться пешеходная улица

— Мы планировали начать благоустройство улицы Театральная, это такой мини Арбат. С возможностью проезда в одну полосу, для служебных автомобилей. Это будет хорошая рекреационная зона. В следующем году, в начале года, мы к этому вопросу вернемся. Когда уже будет понятна ситуация с бюджетом, — заявил мэр Уфы.