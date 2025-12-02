Мэр Уфы рассказал, когда в городе может появиться пешеходная улица

Сегодня, 2 декабря, на Прямой линии с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым вновь прозвучал вопрос о пешеходной улице. Сити-менеджеру задали вопрос о том, почему в башкирской столице такой еще нет.
Как пояснил Ратмир Мавлиев, проект создания в Уфе первой полностью пешеходной улицы уже есть. Предполагается, что после благоустройства такой должна стать Театральная — от перекрестка с Пушкина до Заки Валиди.
— Мы планировали начать благоустройство улицы Театральная, это такой мини Арбат. С возможностью проезда в одну полосу, для служебных автомобилей. Это будет хорошая рекреационная зона. В следующем году, в начале года, мы к этому вопросу вернемся. Когда уже будет понятна ситуация с бюджетом, — заявил мэр Уфы.
На вопрос от телезрителей канала «Вся Уфа», почему не сделать пешеходной улицу Октябрьской революции, мэр башкирской столицы ответил, что там очень много объектов культурного наследия. И их нужно ремонтировать, причем стоить это будет дороже, чем если бы там не было памятников архитектуры.
— Это должна реализовывать специальная компания, у которой цены в разы выше, чем если просто нанять людей из строительного рынка. И таких «но» там много, — пояснил Мавлиев.
