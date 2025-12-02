Иностранцы смогут временно проживать в России без знаний русского языка

«Предоставить иностранным гражданам, признанным представляющими интерес для Российской Федерации, и членам их семей право обратиться в территориальный орган министерства внутренних дел Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание — без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты и без представления документов, подтверждающих владение русским языком, знание истории России, законодательства Российской Федерации», — говорится в документе, который размещен на сайте официального опубликования правовых актов.