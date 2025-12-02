Ричмонд
+2°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 90 медиков в Приморском крае трудоустроились по земским программам

В лечебных учреждениях малых городов и поселений начали работать 56 врачей и 33 фельдшера.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», реализующиеся при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», помогли трудоустроить в 2025 году 89 специалистов в Приморском крае. Об этом сообщили в региональном агентстве проектного управления.

В медицинских организациях малых городов, сел и поселков начали работать 56 врачей и 33 фельдшера, в процессе оформления находятся еще 3 врача. Всего в этом году в систему здравоохранения после окончания медицинских образовательных организаций трудоустроено 563 молодых работника — 341 врач и 222 специалиста среднего звена.

Благодаря кадровым программам специалисты различных профилей направлены в медицинские учреждения 25 округов. Среди них — Тернейский, Кавалеровский, Надеждинский, Пожарский, Уссурийский, Хасанский и другие муниципальные образования.

Напомним, в регионе также продолжается работа по модернизации первичного звена. В 27 учреждениях провели ремонт, в 29 медорганизаций поставили 258 единиц нового оборудования.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.