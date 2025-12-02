Ричмонд
«В Санкт-Петербург и обратно — от 288 рублей». Авиакомпания «Белавиа» объявила о скидках на билеты

Авиакомпания «Белавиа» объявила о скидках на билеты — от 288 рублей туда-обратно.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания «Белавиа» объявила о скидках на билеты, которые можно купить по 3 декабря включительно.

Сообщается, что билеты со скидкой можно купить по тарифу «Промо». По этому тарифу из Минска можно улететь в различных направлениях: в Санкт-Петербург и обратно — от 288 белорусских рублей, в Астану и обратно — от 596 рублей, в Кутаиси и обратно — от 639 рублей, в Батуми и обратно — от 656 рублей, в Алматы и обратно — от 735 рублей.

Уточняется, что актуальные цены можно узнать на belavia.by. Кроме того, можно купить билет в одну сторону. В любом случае, речь идет о путешествии по 23 декабря 2025 года включительно.

Ранее мы писали, что Минтруда раскрыло самые востребованные профессии в Беларуси в ближайшие пять лет.

Еще «Беларусбанк» опроверг информацию об обновлении интернет-банкинга.

Кроме того, ГАИ сообщила, что в Минске остановилось движение из-за упавшего на проезжую часть крана.

Напомним, с 1 декабря 2025 года изменился подход к зимним шинам легковых автомобилей, который затронул многих белорусов.