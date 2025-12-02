«В Санкт-Петербург и обратно — от 288 рублей». Авиакомпания «Белавиа» объявила о скидках на билеты

Сообщается, что билеты со скидкой можно купить по тарифу «Промо». По этому тарифу из Минска можно улететь в различных направлениях: в Санкт-Петербург и обратно — от 288 белорусских рублей, в Астану и обратно — от 596 рублей, в Кутаиси и обратно — от 639 рублей, в Батуми и обратно — от 656 рублей, в Алматы и обратно — от 735 рублей.