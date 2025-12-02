Нижегородский фестиваль «Фиджитал по-русски» собрал более 100 подростков

Фестиваль русской культуры и спорта «Фиджитал по-русски» прошел в конце ноября в Нижнем Новгороде при поддержке государственной программы «Спорт России». Участниками мероприятия стали более 100 ребят в возрасте от 12 до 15 лет в составе 25 команд, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В ходе фестиваля состоялись мастер-классы и турниры по фиджитал-городкам и фиджитал-лапте, где участники смогли продемонстрировать как навыки в области робототехники и VR-технологий, так и физическую подготовку в классических русских видах спорта.
Цифровая часть соревнований была реализована благодаря разработкам педагогов и учащихся центра молодежных, инженерных и научных компетенций (ЦМИНК) «Кванториум». На фестивале представили роботизированный комплекс на базе Arduino для игры в городки и специализированное приложение на базе Unity для игры в лапту.
«Проведение спортивных фестивалей в таком новом формате, когда современные цифровые технологии сочетаются с исконно русскими видами спорта, — отличный способ привлечь внимание молодежи к истории и культуре нашей страны через популярный спортивный формат», — отметил министр спорта региона Дмитрий Кабайло.
По итогам соревнований в фиджитал-лапте первое место заняла команда «Гагаринцы-1», второе — «Факел», третье — «Гагаринцы-2». В фиджитал-городках сильнейшей оказалась команда «Банка Корнишон», призерами стали команды Rob-bot и «На взлет — 1». Все участники получили сертификаты, а победители и призеры были награждены памятными медалями и ценными подарками.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.