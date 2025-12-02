В Ростовской области назвали худшие управляющие компании

— Управляющие компании, которые несут ответственность за содержание многоквартирных домов и придомовых территорий, ежегодно демонстрируют высокий процент правонарушений. Систематическое пренебрежение обязанностями проявляется в несвоевременной уборке мусора, отсутствии надлежащего ухода за территориями и фасадами зданий, — прокомментировали в правительстве региона со ссылкой на административную инспекцию.