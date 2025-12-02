В Ростовской области назвали худшие управляющие компании

Административная инспекция Ростовской области выявила лидеров антирейтинга управляющих организаций. Об этом сообщили в областном правительстве. В список худших попали четыре УК. Их данные можно увидеть на официальном сайте регионального правительства.
— Управляющие компании, которые несут ответственность за содержание многоквартирных домов и придомовых территорий, ежегодно демонстрируют высокий процент правонарушений. Систематическое пренебрежение обязанностями проявляется в несвоевременной уборке мусора, отсутствии надлежащего ухода за территориями и фасадами зданий, — прокомментировали в правительстве региона со ссылкой на административную инспекцию.
В этом году на УК были составлены более 500 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов достигла трех млн рублей.
