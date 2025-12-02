Мишустин вручил премии правительства за достижения в науке и медицине

Премии правительства России в области науки и техники существуют с 1994 года. Они присуждаются ежегодно за выдающиеся результаты в научно-исследовательской деятельности, создание новых технологий и образцов техники, а также за значительный вклад в развитие медицинской науки и практики. Размер премии в области науки и техники — 2 млн рублей.