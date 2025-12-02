Работодатели смогут нанимать иностранцев без разрешения на работу

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Работодатели смогут нанимать представляющих интерес для России иностранцев и членов их семей без разрешения на привлечение и использование иностранных работников, следует из указа президента РФ Владимира Путина о поддержке переселения представляющих для РФ интерес иностранцев.
«Работодатели и заказчики работ (услуг) вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности на территории РФ иностранных граждан, признанных представляющими интерес для РФ, и членов их семей без получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников», — говорится в документе, который размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Кроме того, согласно документу, указанные иностранные граждане, в свою очередь, смогут работать без необходимости получать разрешительные документы. При этом, если в момент получения вида на жительство или временное проживание иностранец устраивается на работу, в течение трех рабочих дней со дня заключения договора он обязан уведомить об этом территориальный орган МВД РФ.