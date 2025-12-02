Путин поздравил победителей конкурса «Лучший по профессии»

Президент выразил уверенность, что впечатляющие достижения участников конкурса станут достойным примером для молодёжи, послужат популяризации рабочих специальностей, совершенствованию профильного образования. Особые слова признательности Путин выразил учителям и наставникам, которые верят в участников конкурса и щедро делятся с ними секретами мастерства. Он подчеркнул, что такие форумы предоставляют прекрасную возможность для обмена накопленным опытом и дружеского, неформального общения.