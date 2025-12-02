В селе Черемном Алтайского края открыли современную амбулаторию

Современная амбулатория заработала в селе Черемном Павловского района Алтайского края по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
«Открытие современной амбулатории в Черемном — это большой шаг в повышении качества и доступности медицинской помощи на селе. Мы продолжим планомерную работу по обновлению первичного звена здравоохранения по всему краю, чтобы жители даже самых отдаленных территорий могли получать помощь своевременно и на высоком уровне», — подчеркнул губернатор.
В новой амбулатории жители могут получить квалифицированную помощь у двух терапевтов, педиатра, акушера-гинеколога и стоматолога. Для обеспечения комфорта пациентов и эффективности лечения медпункт оснащен современным оборудованием.
«Мы создали все условия, чтобы жители села могли получить качественную и своевременную медицинскую помощь. Настоятельно рекомендую всем не пренебрегать диспансеризацией: это лучший способ сохранить активность и выявить возможные проблемы на самой ранней стадии», — отметил главный врач Павловской центральной районной больницы Олег Агеев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.