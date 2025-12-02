Минчанке начисляли налог за дом, снесенный 10 лет назад

В Комитете госконтроля (КГК) сообщили, каким образом решилась ситуация с неверным начислением налога на недвижимость.
В Комитет госконтроля Брестской области за помощью обратилась пенсионерка из Минска. Она рассказала, что на протяжении нескольких лет ей приходили извещения о необходимости уплаты налога за жилой дом. Он был расположен в одной из деревень Ляховичского района.
Пенсионерка обратила внимание, что этого дома давно нет в ее собственности, его снесли более 10 лет назад. Информация подтвердилась.
«В результате выставленное заявительнице извещение об уплате налога было отозвано. Кроме того, ей возвращены уплаченные суммы налога за предыдущие годы», — рассказали в КГК.
