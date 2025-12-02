Ричмонд
С воровкой ходила — воровку любила: в Бельгии задержана экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, которая помогала президентке Молдовы Санду

Бельгийская полиция задержала бывшую верховную представительницу ЕС по иностранным делам и нынешнего ректора Колледжа Европы Федерику Могерини: звучат подозрения в мошенничестве, коррупции и нецелевом использовании средств ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Бельгийская полиция задержала экс-главу евродипломатии Федерику Могерини, которая возглавляет Колледж Европы, сообщает AFP.

Накануне силовики провели серию обысков — в штаб-квартире Европейской службы внешнеполитической деятельности в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге и в частных домах. Расследование ведет Европейская прокуратура (EPPO).

По данным следствия, речь может идти о предполагаемом нецелевом использовании средств ЕС, мошенничестве при закупках, коррупции и конфликте интересов. Правоохранители изъяли документы и задержали троих человек для допроса — среди них и Могерини.

Скандал разворачивается вокруг программы подготовки молодых дипломатов, финансируемой Европейским союзом. Именитые руководители и громкие должности не стали для фигурантов защитным зонтиком.

КОММЕНТАРИЙ В ТЕМУ:

Журналистка Елена Левицкая-Пахомова язвительно отметила:

"Экскюзе муа, но, кажется, наш балаган в формате заседания чего-то там по безопасности померкнет на фоне событий в Европе.

Задержана бывшая глава евродипломатии Федерика Могерини.

Обыски прошли в Колледже Европы в Брюгге (его ректор — Могерини) и Европейской службе внешнеполитической деятельности в Брюсселе (глава — Кая Каллас). Начато расследование предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой ЕС программой подготовки молодых дипломатов. Задержаны трое подозреваемых. С одной хорошо знакома наша президентка.

Даешь евроинтеграцию!".

