С воровкой ходила — воровку любила: в Бельгии задержана экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, которая помогала президентке Молдовы Санду

Бельгийская полиция задержала экс-главу евродипломатии Федерику Могерини, которая возглавляет Колледж Европы, сообщает AFP.
Накануне силовики провели серию обысков — в штаб-квартире Европейской службы внешнеполитической деятельности в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге и в частных домах. Расследование ведет Европейская прокуратура (EPPO).
По данным следствия, речь может идти о предполагаемом нецелевом использовании средств ЕС, мошенничестве при закупках, коррупции и конфликте интересов. Правоохранители изъяли документы и задержали троих человек для допроса — среди них и Могерини.
Скандал разворачивается вокруг программы подготовки молодых дипломатов, финансируемой Европейским союзом. Именитые руководители и громкие должности не стали для фигурантов защитным зонтиком.
КОММЕНТАРИЙ В ТЕМУ:
Журналистка Елена Левицкая-Пахомова язвительно отметила:
"Экскюзе муа, но, кажется, наш балаган в формате заседания чего-то там по безопасности померкнет на фоне событий в Европе.
Обыски прошли в Колледже Европы в Брюгге (его ректор — Могерини) и Европейской службе внешнеполитической деятельности в Брюсселе (глава — Кая Каллас). Начато расследование предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой ЕС программой подготовки молодых дипломатов. Задержаны трое подозреваемых. С одной хорошо знакома наша президентка.
Даешь евроинтеграцию!".