Иркутская область представила туристический потенциал на выставке в Катаре

Турпродукты Иркутской области представили на международной туристической выставке Qatar Travel Mart, которая прошла с 25 по 27 ноября в Дохе (Катар), сообщили в региональном агентстве по туризму. Поездка была организована при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Туроператор «Байкал Терра» презентовал туристический потенциал региона на российском стенде, организатором которого выступил Центр стратегических разработок совместно с Минэкономразвития России. Стенд объединил Иркутскую, Владимирскую и Тверскую области, Москву, Татарстан, Дагестан, Чечню, Крым, Краснодарский и Ставропольский края и 14 компаний-партнеров, которые подготовили специальные туристические предложения для участников выставки.
Делегация России встретилась с представителями Ирана, Турции, Вьетнама, Индонезии, Таиланда, Индии и Южной Кореи. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма и продвижения маршрутов для привлечения зарубежных гостей. Также была подчеркнута важность разработки совместных туристических программ и продуктов, направленных на расширение взаимовыгодных инициатив.
«Принимать участие в выставках, которые готовят федеральные ведомства в лице Центра стратегических разработок и Министерства экономического развития России для Иркутской области, — это большая гордость. Мы рады, что на уровне страны наш регион высоко ценят, рассматривают как точку притяжения туристов, а наше бизнес-сообщество охотно вызывается представлять Приангарье под национальным турбрендом Discover Russia», — отметила руководитель регионального агентства по туризму Евгения Найденова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.