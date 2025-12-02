Нехватка витамина D в конце беременности на 44−63% повышает риск кариеса у детей

К такому выводу пришла группа китайских медиков под руководством профессора Чжэцзянского университета (Китай) Юя Юньсяня при наблюдениях за состоянием здоровья 4 тыс. женщин из Китая и их детей на протяжении первых шести лет их жизни. В ходе этих наблюдений ученые начинали следить за состоянием здоровья женщин еще до начала беременности. Также они всесторонне изучали, как часто у детей возникали дефекты в развитии зубов и как часто они посещали стоматологов для лечения кариеса.