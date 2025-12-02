Ричмонд
+3°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вакцина от опоясывающего герпеса замедляет развитие деменции

Расчеты ученых показали, что примерно половина пациентов, не получивших вакцину, умерла от осложнений деменции и по связанным с ней причинам.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Американские и немецкие медики обнаружили, что вакцина от опоясывающего герпеса не только на 20% снижает вероятность развития деменции, но и также существенно замедляет угасание ума и памяти у уже выявленных носителей этой болезни. Об этом сообщила пресс-служба медшколы Стэнфордского университета.

«Самая интересная часть наших наблюдений заключается в том, что сейчас нам удалось показать, что вакцина от опоясывающего герпеса не только существенным образом снижает риск развития деменции, но и также обладает терапевтическим эффектом среди тех пациентов, у которых уже было выявлено данное расстройство», — заявил доцент Стэнфордского университета (США) Паскаль Гельдзетцер, чьи слова приводит пресс-служба медшколы вуза.

В начале 2025 года ученые опубликовали исследование, в рамках которого они обнаружили первые надежные медицинские свидетельства того, что вакцины от опоясывающего герпеса значительным образом, примерно на 20%, снижают риск развития деменции среди пожилых пациентов. Данное открытие стало возможным благодаря тому, что власти Уэльса в 2013 году решили провести бесплатную вакцинацию населения от опоясывающего герпеса.

В данной инициативе могли принять участие все пожилые жители данного региона Британии, которым на момент начала данной программы было не более 79 лет. В результате этого создалась ситуация, когда около 16,5 тыс. человек схожего возраста, получили данную прививку или же оказались лишены этой возможности из-за того, что родились раньше 1 сентября 1933 года.

Ученые воспользовались этой ситуацией и на примере двух групп пожилых жителей Уэльса показали, что прием вакцины от опоясывающего герпеса предотвратил развитие примерно 1 из 5 случаев развития деменции в последующие 7−8 лет жизни пожилых британцев. Данный успех побудил исследователей аналогичным образом изучить то, как прием вакцины повлиял на тех жителей Уэльса, у которых деменция была выявлена еще до вакцинации.

Эти расчеты показали, что примерно половина пациентов, не получивших вакцину (49,1%), умерла от осложнений деменции и по связанным с ней причинам, тогда как это было характерно лишь для 34% привитых пожилых жителей Уэльса. Также прививка от опоясывающего герпеса на 3% снизила частоту развития более тяжелых форм деменции у носителей легких форм этого когнитивного расстройства. Все это говорит в пользу того, что вакцины от герпеса оказывают не только защитный, но и терапевтический эффект, подытожили ученые.

О вирусах герпеса.

Достаточно долгое время вирусы герпеса считались достаточно безобидными патогенами, однако недавно ученые обнаружили, что их присутствие в нервных клетках и других тканях тела может провоцировать развитие болезни Альцгеймера, рассеянного склероза, энцефалита, рака половых органов и других болезней. Человек остается их носителем всю оставшуюся жизнь, если он не прошел курс вакцинации от некоторых разновидностей данных патогенов.