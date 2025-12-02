Вакцина от опоясывающего герпеса замедляет развитие деменции

Эти расчеты показали, что примерно половина пациентов, не получивших вакцину (49,1%), умерла от осложнений деменции и по связанным с ней причинам, тогда как это было характерно лишь для 34% привитых пожилых жителей Уэльса. Также прививка от опоясывающего герпеса на 3% снизила частоту развития более тяжелых форм деменции у носителей легких форм этого когнитивного расстройства. Все это говорит в пользу того, что вакцины от герпеса оказывают не только защитный, но и терапевтический эффект, подытожили ученые.