Путин вышел к прессе после выступления на форуме в Москве

Путин вышел к прессе после выступления на форуме «Россия Зовет!».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вышел к прессе после выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», передает корреспондент РИА Новости.

Президент традиционно участвует в форуме, который проводится с 2009 года.

XVI инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» стартовал 2 декабря в Центре международной торговли. Основная тема форума в этом году — «Движение вверх: смелые решения для новой экономики».

Форум ВТБ «Россия зовет!» ежегодно привлекает представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.