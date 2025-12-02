Классика жанра: Геворгян прокомментировала ситуацию вокруг мирного плана по Украине

«Возможно, выскажу неполиткорректный момент, но сомневаюсь, что, создав этот план, он (Трамп. — Прим. БЕЛТА), как мальчик из старшей группы детского сада, верит в то, что все сядут и немедленно будут его обсуждать. Наверняка он общался и с Зеленским, и с Путиным. Он хорошо знает, как против него работает внутренняя фронда, которая никуда не сдалась. Он красиво играет, так что власть в его руках, по крайне мере формально. Он знает, где у него засада. Нельзя отрицать, что Дональд Трамп ставит задачей укрепить власть собственной команды и себя самого», — пояснила Каринэ Геворгян.