Классика жанра: Геворгян прокомментировала ситуацию вокруг мирного плана по Украине

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский президент Дональд Трамп ставит задачей укрепить власть собственной команды и себя самого. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразила российский политолог и востоковед Каринэ Геворгян, комментируя объективную повестку вокруг представленного Трампом мирного плана по урегулированию украинского конфликта.
Анализируя поведение и заявления Дональда Трампа, Каринэ Геворгян провела аналогии с законами театрального искусства: события развиваются согласно классике жанра, в центре которого всегда конфликт. «По классике — завязка конфликта, его развитие и разрешение. То есть театр нам показывает модели человеческого поведения, включая массовое, а не только индивидуальное. И политика подчиняется этой драматургии», — выразила уверенность она.
«Возможно, выскажу неполиткорректный момент, но сомневаюсь, что, создав этот план, он (Трамп. — Прим. БЕЛТА), как мальчик из старшей группы детского сада, верит в то, что все сядут и немедленно будут его обсуждать. Наверняка он общался и с Зеленским, и с Путиным. Он хорошо знает, как против него работает внутренняя фронда, которая никуда не сдалась. Он красиво играет, так что власть в его руках, по крайне мере формально. Он знает, где у него засада. Нельзя отрицать, что Дональд Трамп ставит задачей укрепить власть собственной команды и себя самого», — пояснила Каринэ Геворгян.
По словам политолога, американскому лидеру в определенной степени выгодны разговоры о том, что он нарцисс и идиот. «И о том, что он едва ли не мечтает, а перед сном молится и выпрашивает у Господа Бога Нобелевскую премию. Совершенно уверена, что не без его молчаливого или немолчаливого согласия представительница Венесуэлы получила эту премию. И плевать ему 40 раз на эту премию. Он играет. Ему все это очень выгодно», — заключила эксперт. -0-