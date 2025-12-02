Путин назвал участников конкурса «Лучший по профессии» достойным примером

«Убежден, что ваши впечатляющие достижения станут достойным примером для молодежи, послужат популяризации рабочих специальностей, совершенствованию профессионального образования», — передаются слова Путина в приветствии к победителям и призерам Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».