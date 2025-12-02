Реально работающая профилактика: что делать, чтобы уберечься от болезней легких?

Затем — стараться поддерживать свой вес в нормальных пределах, чтобы не было ожирения. Делать утреннюю гимнастику, вариант закаливания: либо прохладный душ, либо (кто служил в армии, помнят) утром и вечером ноги в холодную воду и полоскание ротоглотки холодной водой, чтобы укрепить местный иммунитет. Плюс разнообразное полноценное питание. И ограничивать количество фаст-фуда, так как в нем достаточно много различных веществ, которые, скажем так, ухудшают функцию легочной ткани. Там есть такое.