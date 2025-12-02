Реально работающая профилактика: что делать, чтобы уберечься от болезней легких?

Каких только советов по укреплению здоровья не встретишь в интернете! Часть из них полезна, часть вызывает сомнение, а кое-что применять не стоит совсем. Что действительно важно делать, чтобы укрепить здоровье, в проекте «В теме. Здоровье» мы узнали у врача-пульмонолога Сергея Федорова.
— Это мое личное мнение. Я прививаюсь от гриппа каждый год, это однозначно. О пневмококковой вакцине я задумываюсь — все-таки являюсь медработником пульмоотделения и нахожусь в группе риска по контакту с инфекцией.
Затем — стараться поддерживать свой вес в нормальных пределах, чтобы не было ожирения. Делать утреннюю гимнастику, вариант закаливания: либо прохладный душ, либо (кто служил в армии, помнят) утром и вечером ноги в холодную воду и полоскание ротоглотки холодной водой, чтобы укрепить местный иммунитет. Плюс разнообразное полноценное питание. И ограничивать количество фаст-фуда, так как в нем достаточно много различных веществ, которые, скажем так, ухудшают функцию легочной ткани. Там есть такое.
Прогулки, по большому счету — по лесу.
— Хвойному желательно?
— Да. И гулять, гулять, гулять. Потому что если не тренировать легочно-сердечную систему, органы начинают… не то чтобы атрофироваться, но немножко чахнуть, если говорить по-старому.
| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншот видео.
