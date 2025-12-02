Что будет, если не платить взносы в товарищество собственников?

Могут ли привлечь к ответственности за неуплату взносов товарищества собственников? С вами Инесса Ловягина, давайте разбираться.
Надо знать, что оплата взносов — обязанность всех собственников, являющихся членами ТС. За неуплату могут привлечь к ответственности, например, в виде начисления пени или взыскания убытков, которые понесло товарищество собственников из-за долга. Также уставом могут быть предусмотрены дополнительные меры — например, исключение из членов товарищества. В случае длительной неуплаты товарищество может обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности.
Теперь вы знаете, что уплата взносов товарищества собственников является обязанностью, неисполнение которой влечет наступление ответственности.
| Адвокат Инесса Ловягина. Скриншот видео.
Читайте также:
Когда аннулируется административка? Рассказывает адвокат.
Можно ли кормить ребенка грудью в общественном месте? Юрист поставил точку в вопросе.
Как бабушке лишить родительских прав нерадивых мать или отца?