Что будет, если не платить взносы в товарищество собственников?

Надо знать, что оплата взносов — обязанность всех собственников, являющихся членами ТС. За неуплату могут привлечь к ответственности, например, в виде начисления пени или взыскания убытков, которые понесло товарищество собственников из-за долга. Также уставом могут быть предусмотрены дополнительные меры — например, исключение из членов товарищества. В случае длительной неуплаты товарищество может обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности.