Что будет, если не платить взносы в товарищество собственников?

Могут ли привлечь к ответственности за неуплату взносов товарищества собственников? С вами Инесса Ловягина, давайте разбираться.

Надо знать, что оплата взносов — обязанность всех собственников, являющихся членами ТС. За неуплату могут привлечь к ответственности, например, в виде начисления пени или взыскания убытков, которые понесло товарищество собственников из-за долга. Также уставом могут быть предусмотрены дополнительные меры — например, исключение из членов товарищества. В случае длительной неуплаты товарищество может обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности.

Теперь вы знаете, что уплата взносов товарищества собственников является обязанностью, неисполнение которой влечет наступление ответственности.

| Адвокат Инесса Ловягина. Скриншот видео.

