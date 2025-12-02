В Музее истории ВОВ представили экспозицию, посвященную Нюрнбергскому процессу

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция «Нюрнберг. Начало мира. Международный военный трибунал в рисунках Николая Жукова» открылась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Экспозиция является совместным проектом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации, приуроченным к 80-летию начала Международного военного трибунала в Нюрнберге. Как напомнили в музее, 20 ноября 1945 года в зале № 600 здания Дворца юстиции начался Нюрнбергский процесс. Обвинения были выдвинуты против 24 подсудимых — высокопоставленных представителей нацистской Германии. На суде присутствовал 21 гитлеровский функционер, ни один из которых не признал своей вины и отказался разделить ответственность за преступления, совершенные нацистами. В результате 11 подсудимых были приговорены к смертной казни.
Образы обвиняемых Международным военным трибуналом были запечатлены художником Николаем Жуковым в серии рисунков под названием «Тени минувшего». Он был командирован в Нюрнберг в составе советской делегации, и именно эти работы легли в основу экспозиции. Как рассказала заместитель директора по научной работе Музея истории Великой Отечественной войны Римма Рум, материалы художника предоставила российская сторона, а белорусская отвечала за доказательное подкрепление. «Это все музейные предметы, которые хранятся в наших фондах и являются вещественными доказательствами этих преступлений. Один из таких предметов — человеческий череп, который использовался как сувенир на камине у начальника противовоздушной обороны Берлина. Этот экспонат мы практически не выставляем, и именно сегодня у посетителей была возможность его увидеть. Это свидетельство ужасов бесчеловечного режима и преступлений, совершенных гитлеровцами против простых людей. В витринах также представлены предметы, связанные с преступлениями, совершенными на территории Беларуси. Фотоснимки из Озаричских лагерей ужасают своим содержанием и теми преступлениями, которые были совершены», — отметила она.
Римма Рум добавила, что такие выставки особенно важны для молодого поколения. В музее дети находят доказательства того, что прочитали в учебниках, и часто именно так проникаются событиями, запоминая их на долгие годы.
В открытии также принял участие старший научный сотрудник Центра военной истории Беларуси Института истории НАН Валерий Надтачаев. Он отметил, что сегодня тема Нюрнбергского процесса остается актуальной. «Если оглянуться вокруг, то можно увидеть, что эти уроки усвоены не всеми. Что самое страшное: если 80 лет назад с одной стороны Нюрнбергского процесса находились участники антигитлеровской коалиции, союзники во Второй мировой войне, а напротив — высокопоставленные чиновники и деятели Третьего рейха, то сегодня мы наблюдаем иную картину. Наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции и те, кто развязал, а затем проиграл эту войну, теперь находятся в одном лагере и выступают против резолюции об осуждении героизации нацизма. Учитывая это, нельзя сказать, что все усвоили уроки Нюрнберга, но главное — чтобы мы их помнили», — поделился он.
Временная экспозиция будет представлена посетителям музея до 24 декабря 2025 года. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.