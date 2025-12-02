В Музее истории ВОВ представили экспозицию, посвященную Нюрнбергскому процессу

Образы обвиняемых Международным военным трибуналом были запечатлены художником Николаем Жуковым в серии рисунков под названием «Тени минувшего». Он был командирован в Нюрнберг в составе советской делегации, и именно эти работы легли в основу экспозиции. Как рассказала заместитель директора по научной работе Музея истории Великой Отечественной войны Римма Рум, материалы художника предоставила российская сторона, а белорусская отвечала за доказательное подкрепление. «Это все музейные предметы, которые хранятся в наших фондах и являются вещественными доказательствами этих преступлений. Один из таких предметов — человеческий череп, который использовался как сувенир на камине у начальника противовоздушной обороны Берлина. Этот экспонат мы практически не выставляем, и именно сегодня у посетителей была возможность его увидеть. Это свидетельство ужасов бесчеловечного режима и преступлений, совершенных гитлеровцами против простых людей. В витринах также представлены предметы, связанные с преступлениями, совершенными на территории Беларуси. Фотоснимки из Озаричских лагерей ужасают своим содержанием и теми преступлениями, которые были совершены», — отметила она.