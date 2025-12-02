В Рязанской области завершили благоустройство Спасской набережной

Набережную благоустроили в городе Спасск-Рязанском в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям Рязанской области.
На территории оборудовали две прогулочные зоны, в том числе в районе детского дома творчества. Там появились входная арка, открытая событийная площадка с навесом, детская спортивная площадка, качели, «Небесный балкон» с креслами и ограждением. Также оборудована спусковая лестница к Спасскому затону, проложены дорожки, установлены скамейки и урны, камеры видеонаблюдения и фонари. Вторая прогулочная зона благоустроена в районе парка «Пристань Великая река». Там сделали пешеходные дорожки, установили качели и скамейки для отдыха, а также информационные стенды об истории Старой Рязани. В районе пляжа специалисты возвели подпорную стенку и установили шезлонги, скамейки и раздевалку.
Напомним, Спасская набережная в прошлом году стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов с численностью населения до 20 тыс. человек.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.