В Рязанской области завершили благоустройство Спасской набережной

На территории оборудовали две прогулочные зоны, в том числе в районе детского дома творчества. Там появились входная арка, открытая событийная площадка с навесом, детская спортивная площадка, качели, «Небесный балкон» с креслами и ограждением. Также оборудована спусковая лестница к Спасскому затону, проложены дорожки, установлены скамейки и урны, камеры видеонаблюдения и фонари. Вторая прогулочная зона благоустроена в районе парка «Пристань Великая река». Там сделали пешеходные дорожки, установили качели и скамейки для отдыха, а также информационные стенды об истории Старой Рязани. В районе пляжа специалисты возвели подпорную стенку и установили шезлонги, скамейки и раздевалку.