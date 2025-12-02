Ричмонд
В Уфе за два года планируют восстановить дороги и отремонтировать ямы

Мэр Уфы рассказал о двухгодовом плане по восстановлению изношенных дорог.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе запустят программу «Дорога к дому». Об этом на пресс-конференции рассказал глава города Ратмир Мавлиев.

По словам градоначальника, задача программы — восстановление изношенных дорог. На всю программу требуется более 400 млн рублей. В первый год на эти цели планируют выделить около 200 млн рублей. Таким образом, за два года власти нацелены избавиться от межквартальных ям по всей башкирской столице.

— Это амбициозная задача, поэтому приступаем. Предварительно уже определены участки, исходя из количества обращений, — рассказал Ратмир Мавлиев. — Мы постараемся сделать это массово по городу.

