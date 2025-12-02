В Уфе за два года планируют восстановить дороги и отремонтировать ямы

По словам градоначальника, задача программы — восстановление изношенных дорог. На всю программу требуется более 400 млн рублей. В первый год на эти цели планируют выделить около 200 млн рублей. Таким образом, за два года власти нацелены избавиться от межквартальных ям по всей башкирской столице.