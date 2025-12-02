Ричмонд
Минтруда Беларуси: брак у большинства разводящихся пар длится не более 10 лет

В Минтруда сказали, сколько лет длиться брак у большинства разводящихся пар.

Источник: Комсомольская правда

Во время XI Белорусских образовательных Рождественских чтений, которые проходят в Минске, обсуждали и вопросы укрепления института семьи, пишет БелТА.

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко. отметила:

— Система труда и социальной защиты ежедневно сталкивается с последствиями современных проблем: старением населения, растущей нагрузкой на работающее поколение и кризисом института семьи.

Она сказала, что сохраняется стабильно высокий уровень разводов, в том числе в семьях с детьми. По ее информации, продолжительность брачного союза у большинства разводящихся супругов не превышает 10 лет.

