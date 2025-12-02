Минтруда Беларуси: брак у большинства разводящихся пар длится не более 10 лет

Во время XI Белорусских образовательных Рождественских чтений, которые проходят в Минске, обсуждали и вопросы укрепления института семьи, пишет БелТА.
Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко. отметила:
— Система труда и социальной защиты ежедневно сталкивается с последствиями современных проблем: старением населения, растущей нагрузкой на работающее поколение и кризисом института семьи.
Она сказала, что сохраняется стабильно высокий уровень разводов, в том числе в семьях с детьми. По ее информации, продолжительность брачного союза у большинства разводящихся супругов не превышает 10 лет.
