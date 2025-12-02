В Ростовской области снизилась заболеваемость ВИЧ

Ростовская область присоединилась к мероприятиям, приуроченным ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. В текущем году масштабное тестирование стало ключевым элементом этой работы: за десять месяцев скрининг на ВИЧ-инфекцию прошли более 1,3 миллиона жителей региона. Такие данные озвучила заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская.
— Основной задачей мероприятий ко Всемирному дню борьбы со СПИДом является информирование общественности обо всех аспектах болезни, — подчеркнула она.
В правительстве области также сообщили, что на Дону в последние три года наблюдается не просто стабилизация, а устойчивое снижение заболеваемости ВИЧ.
