Мишустин призвал ученых воспитывать продолжателей своего дела

«Научно-технологический прогресс постоянно ставит новые проблемы, которые разрешить могут только учёные. Поэтому каждый научный работник должен воспитывать продолжателей своего дела, растить смену», — сказал Мишустин в ходе вручения премий правительства РФ 2025 года в области науки и техники и в области медицинской науки.