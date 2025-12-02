Ричмонд
Мишустин призвал ученых воспитывать продолжателей своего дела

Мишустин: каждый научный работник должен воспитывать продолжателей своего дела.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Каждый научный работник должен воспитывать продолжателей своего дела, растить смену, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Научно-технологический прогресс постоянно ставит новые проблемы, которые разрешить могут только учёные. Поэтому каждый научный работник должен воспитывать продолжателей своего дела, растить смену», — сказал Мишустин в ходе вручения премий правительства РФ 2025 года в области науки и техники и в области медицинской науки.

Он выразил надежду, что награждаемые будут передавать опыт, знания молодёжи, оказывать необходимую поддержку тем, кто только начинает свой путь в мире большой науки.