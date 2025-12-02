Ричмонд
МГУ получил премию правительства России в области науки и техники

МГУ получил премию правительства России за новый астрономический комплекс.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Московский государственный университет получил премию правительства России в области науки и техники за новый астрономический учебно-научный комплекс «Кавказская горная обсерватория МГУ».

«Инициатива Московского университета нашла поддержку руководства страны и Республики Карачаево-Черкессия. Местом для строительства была выбрана гора Шатджатмаз, где почти половина ночей в году безоблачные», — сказал ректор МГУ Виктор Садовничий.

Он добавил, что 2,5-метровый телескоп обсерватории — третий по размеру в России, а по своим характеристикам он находятся на уровне лучших телескопов мира.

«Сегодня Кавказская горная обсерватория — это не только научный центр, но и база для подготовки высококлассных специалистов в области астрономии», — отметил ректор МГУ.

По словам Садовничего, телескоп оснащен уникальной приемной аппаратурой для наблюдений в оптическом и инфракрасном диапазонах.

Прибор дает возможность получать изображения дисков звезд и протопланетных структур с угловым разрешением как у телескопа с восьмиметровым зеркалом. Он широко используется российскими учеными для наблюдений объектов разной природы — от экзопланет до черных дыр.