МГУ получил премию правительства России в области науки и техники

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Московский государственный университет получил премию правительства России в области науки и техники за новый астрономический учебно-научный комплекс «Кавказская горная обсерватория МГУ».
«Инициатива Московского университета нашла поддержку руководства страны и Республики Карачаево-Черкессия. Местом для строительства была выбрана гора Шатджатмаз, где почти половина ночей в году безоблачные», — сказал ректор МГУ Виктор Садовничий.
Он добавил, что 2,5-метровый телескоп обсерватории — третий по размеру в России, а по своим характеристикам он находятся на уровне лучших телескопов мира.
«Сегодня Кавказская горная обсерватория — это не только научный центр, но и база для подготовки высококлассных специалистов в области астрономии», — отметил ректор МГУ.
По словам Садовничего, телескоп оснащен уникальной приемной аппаратурой для наблюдений в оптическом и инфракрасном диапазонах.
Прибор дает возможность получать изображения дисков звезд и протопланетных структур с угловым разрешением как у телескопа с восьмиметровым зеркалом. Он широко используется российскими учеными для наблюдений объектов разной природы — от экзопланет до черных дыр.