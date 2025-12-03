Эрмитаж может лишиться древнеегипетской коллекции

«В Египте открыт большой египетский музей, и один из главных результатов этого — требование египетского правительства отдать все египетское, что находится в музеях мира, потому что в Египте теперь есть хороший музей, там хороший климат, и все надо отдавать», — заявил господин Пиотровский.