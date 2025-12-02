«Спорт для всех» объединил более 100 участников из социальных пансионатов Могилевской области

2 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в спортивном комплексе «Олимпиец» в пятый раз прошла областная спартакиада «Спорт для всех» среди жителей социальных пансионатов, передает корреспондент БЕЛТА.
За право участвовать и побороться за медали собрались более 100 человек из всех девяти учреждений региона. Программа включала семь дисциплин: шашки, настольный теннис, мини-футбол, легкую атлетику, эстафету, бочче и жульбак. На площадках царила атмосфера настоящего спортивного праздника — участники явно готовились и искренне переживали за результат.
«Спартакиада “Спорт для всех” проводится у нас уже пятый раз. Она предназначена для проживающих в социальных пансионатах Могилевской области. В регионе девять пансионатов, где живут люди с проблемами со здоровьем. К сожалению, они немного оторваны от жизни, а подобные спартакиады позволяют им быть востребованными, нужными, активными, проявить спортивные умения и пообщаться друг с другом. Как мы говорим: вместе мы едины и непобедимы. Здесь они не только показывают результаты, но и дружат. Соревнования проходят напряженно — участники расстраиваются, если не побеждают. Но мы всегда подчеркиваем: участие — это тоже победа. Не каждый решается выйти на площадку, и мы рады, что, несмотря на недуги, они остаются активными и спортивными», — рассказала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Мария Шапневская.
Судя по настроению игроков, спартакиада действительно стала для них большим праздником. Участница из Кричевского социального пансионата «Оберег» Наталья Галиновская приехала не впервые на спартакиаду и заняла третье место в настольном теннисе. «Много эмоций сегодня! Сегодня я участвовала в эстафете и теннисе. Настроение хорошее, главное — не волноваться», — поделилась она. Также девушка рассказала, что она очень любит спорт и в свободное время в пансионате активно участвует в различных мероприятиях.
Особенно отличились те, кто завоевал призовые места в нескольких дисциплинах. Так, из Белыничского пансионата «Пралеска» Юрий Могилевцев завоевал сразу в двух видах — бочче и настольном теннисе. «Приехал сюда уже второй раз. Надеялся сегодня победить, но второе место — тоже неплохо. Настроение радостное, как на празднике. В пансионате тренируемся: играем в каранхол, бочче, кальбуту, теннис, футбол и баскетбол. Приехали сюда уже подготовленные», — рассказал мужчина.
Завершая мероприятие, председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста Андрей Мартыновский подчеркнул: такие события не просто про спорт, а про достоинство, общение и возможность быть услышанным. «Ребята доказали, что спорт, общение и обучение создают возможности для самореализации и делают жизнь лучше. Они не только показали свои умения и характер, но и нашли новых друзей, обменялись положительным опытом. Люди с ограниченными возможностями — талантливые, активные, креативные и обладающие большим потенциалом», — отметил он. Также Андрей Мартыновский поздравил всех с успешным завершением спартакиады и пожелал всем крепкого здоровья, мира, добра и движения только вперед!
Мероприятие завершилось церемонией награждения. Участники уезжали с улыбками — ведь для них это не только соревнование, но и возможность найти новых друзей и почувствовать себя частью большого спортивного праздника. -0-