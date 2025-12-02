«Спорт для всех» объединил более 100 участников из социальных пансионатов Могилевской области

«Спартакиада “Спорт для всех” проводится у нас уже пятый раз. Она предназначена для проживающих в социальных пансионатах Могилевской области. В регионе девять пансионатов, где живут люди с проблемами со здоровьем. К сожалению, они немного оторваны от жизни, а подобные спартакиады позволяют им быть востребованными, нужными, активными, проявить спортивные умения и пообщаться друг с другом. Как мы говорим: вместе мы едины и непобедимы. Здесь они не только показывают результаты, но и дружат. Соревнования проходят напряженно — участники расстраиваются, если не побеждают. Но мы всегда подчеркиваем: участие — это тоже победа. Не каждый решается выйти на площадку, и мы рады, что, несмотря на недуги, они остаются активными и спортивными», — рассказала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Мария Шапневская.