Свыше 30 тыс. жителей Волгоградской области получили помощь в медцентрах

Дополнительные обследования в центрах здоровья по результатам диспансеризации с начала этого года прошли более 30 тыс. жителей Волгоградской области, сообщили в региональном комитете здравоохранения. Центры созданы и развиваются при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В регионе растет количество центров здоровья, в этом году сеть пополнилась семью новыми объектами. Так, учреждения открыли в городской больнице № 2 города Волжского, больнице № 1 города Камышина и Михайловской центральной районной больнице. Всего в настоящее время насчитывается уже 12 таких учреждений.
Специалисты центра принимают пациентов, у которых в ходе диспансеризации были выявлены риски развития хронических заболеваний. Направления на прием выдает врач-терапевт. Прием ведется на стационарных площадках. Врачи выезжают и непосредственно на рабочие места обследуемых. В этом году медуслуги в таком формате получили уже 22 тыс. человек.
Напомним, всего с начала 2025 года профосмотры и диспансеризацию в регионе прошли более 1,8 млн человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.