В Уфе появится еще одна снегоплавильная станция

— 14 лет в Уфе не строили снегоплавильные станции. Нужно правильно выбирать площадки. Это необходимая инфраструктура для развития города. Город растет, и его нужно убирать быстрее, — сказал в прямом эфире мэр города Уфы Ратмир Мавлиев.
О том, что снег в Башкирии все-таки выпадет, мэр города не сомневается. «Его будет сразу много», — уверен Мавлиев.
Напомним, прошлой зимой Глава Башкирии неоднократно говорил, что город необходимо убирать эффективнее.
«Я посмотрел, как зима началась, фонить начинает уборка снега на дорогах. На это надо обращать внимание и совместно с главами муниципалитетов эффективнее отрабатывать», — сказал Радий Хабиров.