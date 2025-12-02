Мэр Уфы Ратмир Мавлиев впервые раскрыл имя третьего ребенка

Сегодня, 2 декабря, на Прямой линии мэр Уфы Ратмир Мавлиев впервые раскрыл имя своей дочери. В этом году сити-менеджер башкирской столицы стал многодетным отцом — у них с супругой родился третий ребенок.
— Дочь назвали Рианой. Это был очень сложный процесс, много споров было на эту тему. Ну вот, такое имя выбрали. Сейчас ей полгода, — рассказал мэр Уфы в прямом эфире.
Ведущая телеканала «Вся Уфа» спросила Мавлиева, как он проводит время со старшими сыновьями и есть ли оно у него. Мэр признался, что дети сами приходят к нему на работу, а он приходит домой, когда они уже спят.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.